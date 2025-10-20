دوري أبطال أوروبا| مرموش يعود لقائمة مانشستر سيتي استعدادًا لـ فياريال

يستعد الدولي المصري عمر مرموش للعودة إلى المشاركة مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تعافيه من الإصابة، وذلك في مواجهة فياريال الإسباني المقرر إقامتها مساء الثلاثاء على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أسباب غياب مرموش عن مانشستر سيتي:

وغاب مرموش عن صفوف السيتي منذ إصابته خلال معسكر منتخب مصر في الأجندة الدولية لشهر سبتمبر، قبل أن يعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا إدراجه في قائمة تضم 22 لاعبًا استعدادًا للمباراة المرتقبة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط؛ بعد فوزه على نابولي بهدفين دون رد، وتعادله مع موناكو، بينما يدخل فياريال اللقاء بنقطة واحدة فقط من تعادله مع يوفنتوس بعد خسارته أمام توتنهام.

وضمت قائمة السيتي كلاً من:

جيمس ترافورد، روبن دياز، تيجاني ريندرز، جون ستونز، ناثان آكي، عمر مرموش، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، ريان شرقي، جيريمي دوكو، برناردو سيلفا، فيل فودين، جوسكو جفارديول، جيانلويجي دوناروما، سافينيو، ماثيوس نونيز، ريكو لويس، وآخرين.

عودة مرموش تمثل دفعة قوية لكتيبة جوارديولا التي تسعى للحفاظ على لقبها القاري، خاصة في ظل رغبة النجم المصري في استعادة مكانه ضمن التشكيلة الأساسية بعد فترة الغياب الأخيرة.