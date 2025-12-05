حضور لافت للمرأة في الدوائر الملغاة.. ثلاث مرشحات يواصلن المنافسة ومزاحم المرشحين الرجال

شهدت الدوائر الـ19 التي أعيدت فيها انتخابات مجلس النواب حضورًا واضحًا للمرأة، بعدما أظهرت نتائج الحصر العددي باللجان العامة بروز عدد من المرشحات واستمرارهن في سباق المنافسة رغم شدة التنافس وغلبة المرشحين الرجال في تلك الدوائر.

وفي هذا التقرير نستعرض 3 نماذج لمرشحات برزن في نتائج الدوائر الملغاة، وواصلن مشوارهن حتى جولة الإعادة.

سناء برغش.. حضور ثابت رغم التراجع

رغم تراجع عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحة سناء برغش عن مستقبل وطن في الجولة الأولى (73 ألف صوتا تقريبا) مقارنة بـ 31,305 صوتًا في دائرة دمنهور بالبحيرة، إلا أنها تواصل المنافسة في جولة الإعادة وسط سباق يضم ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد.

ورغم صعوبة الدائرة وتعدد المرشحين، حافظت سناء على موقعها بين الأسماء المتقدمة، بما لا ينفي تراجعها بعدما كانت قد أظهرت نتائج الحصر العددي فوزها قبل إلغاء الانتخابات.

نشوى الديب.. من خارج الحسابات إلى سباق الإعادة في إمبابة

في دائرة إمبابة بالجيزة، جاءت المستقلة نشوى الديب كأحد أبرز المفاجآت بعد الإعادة،

فعلى الرغم من خروجها من المشهد الانتخابي تماما في الحصر العددي الذي سبق الإلغاء، وابتعادها عن المنافسة في الجولة الأولى، إلا أنه مع إإعادة الانتخابات تغير بالكامل، لتنجح نشوى في الوصول إلى جولة الإعادة في مواجهة مرشح مستقبل وطن وليد المليجي.

أماني الليثي..إعادة في أسيوط

أما في دائرة الفتح بأسيوط، فقد استطاعت أماني الليثي عن حزب المؤتمر أن تحقق حضورًا لافتًا بعد إعادة الانتخابات، بحصولها على 19,714 صوتًا.

وكانت أماني بعيدة عن المراكز المتقدمة في الانتخابات الأولى قبل الإلغاء، لكن إعادة التصويت منحتها فرصة جديدة، لتدخل سباق الإعادة ضمن منافسة تضم ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد .