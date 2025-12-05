قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها
قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج
أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول
أول تعليق من الأوقاف على ترشح مسيحي للعمل بالوزارة
إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا
مفاجأة..تحقيقات قضية مدرسة سيدز تكشف عن اتهام محامي الضحايا بنشر الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حضور لافت للمرأة في الدوائر الملغاة.. ثلاث مرشحات يواصلن المنافسة ومزاحم المرشحين الرجال

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

شهدت الدوائر الـ19 التي أعيدت فيها انتخابات مجلس النواب حضورًا واضحًا للمرأة، بعدما أظهرت نتائج الحصر العددي باللجان العامة بروز عدد من المرشحات واستمرارهن في سباق المنافسة رغم شدة التنافس وغلبة المرشحين الرجال في تلك الدوائر.

وفي هذا التقرير نستعرض 3 نماذج لمرشحات برزن في نتائج الدوائر الملغاة، وواصلن مشوارهن حتى جولة الإعادة.

سناء برغش.. حضور ثابت رغم التراجع 

رغم تراجع عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحة سناء برغش عن  مستقبل وطن في الجولة الأولى (73 ألف صوتا تقريبا) مقارنة بـ 31,305 صوتًا في دائرة دمنهور بالبحيرة، إلا أنها تواصل المنافسة في جولة الإعادة وسط سباق يضم ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد. 

ورغم صعوبة الدائرة وتعدد المرشحين، حافظت سناء على موقعها بين الأسماء المتقدمة، بما لا ينفي تراجعها بعدما كانت قد أظهرت نتائج الحصر العددي فوزها قبل إلغاء الانتخابات.

نشوى الديب.. من خارج الحسابات إلى سباق الإعادة في إمبابة

 

في دائرة إمبابة بالجيزة، جاءت المستقلة نشوى الديب كأحد أبرز المفاجآت بعد الإعادة،

فعلى الرغم من خروجها من المشهد الانتخابي تماما في الحصر العددي الذي سبق الإلغاء، وابتعادها عن المنافسة في الجولة الأولى، إلا أنه مع إإعادة الانتخابات تغير بالكامل، لتنجح نشوى في الوصول إلى جولة الإعادة في مواجهة مرشح مستقبل وطن وليد المليجي.

أماني الليثي..إعادة في أسيوط

أما في دائرة الفتح بأسيوط، فقد استطاعت أماني الليثي عن حزب المؤتمر أن تحقق حضورًا لافتًا بعد إعادة الانتخابات، بحصولها على 19,714 صوتًا.

وكانت أماني بعيدة عن المراكز المتقدمة في الانتخابات الأولى قبل الإلغاء، لكن إعادة التصويت منحتها فرصة جديدة، لتدخل سباق الإعادة ضمن منافسة تضم ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد . 

نتائج الحصر العددي المرشحات انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

ديمتري بيسكوف

الكرملين :موسكو تأمل في تسارع المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية

وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

العراق

الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار الحوثيين وحزب الله جماعة إرهابية

بالصور

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية

فيديو

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد