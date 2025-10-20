أحمد موسى يطالب بعودة الجماهير للملاعب وينتقد أداء منتخب الشباب بكأس العالم

طالب الإعلامي أحمد موسى بعودة الجماهير المصرية إلى المدرجات، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الرياضة ويحرص دائمًا على تكريم الأبطال الرياضيين.

وخلال تقديمه حلقة اليوم من برنامجه «على مسؤوليتي»، وجه موسى انتقادات حادة لأداء منتخب مصر للشباب في كأس العالم، مشيرًا إلى أن ما قدمه الفريق لا يليق باسم الكرة المصرية، ولا يمكن وصفه بـ«التمثيل المشرف».

وأضاف موسى أن كابتن أسامة نبيه لم يقدم أي بصمة واضحة مع المنتخب، في الوقت الذي قدم فيه منتخب المغرب أداءً مميزًا وتوج ببطولة العالم بعد فوزه على الأرجنتين بهدفين دون رد.

وفي ختام تصريحاته، شدد أحمد موسى على أن ما حدث للمنتخب في البطولة لا تتحمل مسؤوليته الحكومة، داعيًا وزير الشباب والرياضة إلى التدخل العاجل لتطوير مستوى المنتخبات الوطنية وتحسين أداء منتخب مصر للشباب.