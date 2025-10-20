بعد تخطي بطل بوروندي| قرار صادم لـ مدرب الأهلي قبل مباريات الدوري

كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن أولي قرارات الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ الشياطين الحمر عقب العودة من بوروندي.



وفاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على منافسه إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب بوجومبورا ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



قال المصدر ذاته أن الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قرر إراحة 4 لاعبين بصفوف الفريق لخشيته عليهم من تجدد الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الاخيرة.



أشار إلي أن رباعي النادي الأهلي الذي استقر على إراحتهم الدانماركي ييس توروب خلال الفترة القادمة هم: ياسر إبراهيم والسلوفيني جاراديشار ومحمد هاني وأحمد سيد زيزو خلال الفترة المقبلة.



شدد علي أن الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قرر عدم إشراك الرباعي سالف الذكر في الـ 90 دقيقة كاملة في كل مباراة مشيرا إلي أن المدرب الدانماركي قرر الاستعانة بخدماتهم فى أجزاء من المباريات في قادم الأيام.



موعد مباراة الأهلي القادمة



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في المباراة المقبلة أمام نادي الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز موسم 2025 -2026.



ومن المقرر أن تقام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد الأربعاء.



ومن المقرر أن تنقل مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضد نظيره فريق الاتحاد السكندري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز عبر قناة أون سبورت الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري المصري.



وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطريق الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السابعة بالدوري المصري ثم بثلاثية مقابل هدفين أمام نادي حرس الحدود ثم الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ثم برباعية مقابل هدفين أمام كهرباء الإسماعيلية.الأهلي يهزم بطل بوروندي حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز على منافسه إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب بوجومبورا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



جاء هدف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الوحيد في شباك نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي من عرضية محمد هاني ترجمها مدافع الفريق البوروندي لهدف في مرماه في الدقيقة 36 من عمر المباراة.



سيطر الأهلي على مجريات المباراة وسط عدد كبير من الفرص المهدرة من جانب لاعبي خط الهجوم ومع دخول أحمد عبدالقادر وقفشة وجراديشار زادت الفرص المهدرة.



ظهر على لاعبي الأهلي قلق من أرضية ملعب المباراة بعد تساقط الأمطار بغزارة قبل دقائق من انطلاق المباراة وهو ما دفع الجهاز الفني للاستعداد دائمًا للدخول لملعب حال سقوط أي لاعب.