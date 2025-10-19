إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

شهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة إنجي أشرف علي بهجت بعنوان "تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني في مصر – دراسة نوعية على طلاب المدارس".

لجنة المناقشة والإشراف

أشرفت على الرسالة الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة وعميدة الكلية السابقة، وشاركتها في الإشراف الدكتورة مروة حسن، المدرس بقسم الإعلام بكلية اللغة والإعلام في الأكاديمية.



إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز

وضمت لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور سامي طايع، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة ومستشار رئيس الأكاديمية لشؤون كلية الإعلام، والأستاذة الدكتورة سماح المحمدي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

مضمون الرسالة

تناولت الدراسة دور تقنيات الواقع المعزز في تطوير التعليم الإلكتروني، وكيف تسهم في تقديم بيئة تعليمية تفاعلية لطلاب المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع جهود الإصلاح التعليمي والتحول الرقمي في مصر.

وفي ختام المناقشة، أعلنت اللجنة منح الباحثة إنجي أشرف بهجت درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وسط إشادة واسعة من أعضاء اللجنة والحضور.

