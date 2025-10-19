قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور
تكليف رئاسي للحكومة بإنشاء آلية وطنية لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة.. فيديو
السفير الهندي يؤكد لمفتي الجمهورية: لولا جهود مصر لتم تصفية القضية الفلسطينية
حسام حداد يعلن رحيله عن قنوات بي إن سبورتس
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد جنوب الصعيد وشبورة على الطرق
محمد العدل يهاجم جماهير الأهلي بسبب بيراميدز: مصالح متبادلة.. برافو
المتحف المصري الكبير .. رمسيس الثاني يستقبل رؤساء وملوك وقادة العالم 1 نوفمبر
أعرف أول أيام شهر جمادى الأولى 1447 هـ
د. منال عوض: نسعى لنقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة
حفل تخرج دفعة إعداد خدام جديدة بكنيسة "العذراء" بالعباسية الشرقية
مرأة ومنوعات

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر
إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر
عبد العزيز جمال

شهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة إنجي أشرف علي بهجت بعنوان "تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني في مصر – دراسة نوعية على طلاب المدارس".

لجنة المناقشة والإشراف

أشرفت على الرسالة الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة وعميدة الكلية السابقة، وشاركتها في الإشراف الدكتورة مروة حسن، المدرس بقسم الإعلام بكلية اللغة والإعلام في الأكاديمية.
 

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز 

وضمت لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور سامي طايع، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة ومستشار رئيس الأكاديمية لشؤون كلية الإعلام، والأستاذة الدكتورة سماح المحمدي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

مضمون الرسالة

تناولت الدراسة دور تقنيات الواقع المعزز في تطوير التعليم الإلكتروني، وكيف تسهم في تقديم بيئة تعليمية تفاعلية لطلاب المرحلة الثانوية، بما يتماشى مع جهود الإصلاح التعليمي والتحول الرقمي في مصر.

وفي ختام المناقشة، أعلنت اللجنة منح الباحثة إنجي أشرف بهجت درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وسط إشادة واسعة من أعضاء اللجنة والحضور.

رسالة الماجستير الباحثة إنجي أشرف علي تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني دراسة نوعية على طلاب المدارس التعليم الإلكتروني في مصر تقنيات الواقع المعزز في تطوير التعليم الإلكتروني

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

