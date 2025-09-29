أمين البحوث الإسلامية يناقش رسالة ماجستير حول الرؤية المادية للإنسان

شارك د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أمس الأحد، في مناقشة رسالة التخصُّص (الماجستير) المقدَّمة مِنَ الباحث إبراهيم إسماعيل منصور الصوفي، المعيد في كليَّة الدَّعوة الإسلاميَّة بجامعة الأزهر الشريف، تحت عنوان: (الرؤية الماديَّة للإنسان بين الفِكر الإسلامي والفِكر الغربي.. دراسة مقارنة)، وذلك بقاعة المناقشات في الكليَّة.

وضمَّت لجنة المناقشة والحُكم كلًّا مِن: د. محمد عبد الدَّايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة (مناقشًا خارجيًّا)، ود. محمد يوسف خضر، الأستاذ بقسم الثقافة الإسلاميَّة في الكليَّة (مناقشًا داخليًّا)، ود. علي عثمان منصور شحاتة، الأستاذ بقِسم الثقافة الإسلاميَّة وعميد الكليَّة (مشرفًا)، ود. أيمن فايز كمال عطا الله، الأستاذ المساعد بالقِسم ذاتِه (مشرفًا مشاركًا).

وفي ختام المناقشة، قرَّرت اللجنة مَنْحَ الباحث درجة التخصُّص (الماجستير) بتقدير: (ممتاز)؛ تقديرًا لجهده العِلمي وأهميَّة موضوع رسالته في خدمة الفِكر الإسلامي الوسطي.