ديني

التاريخ الهجري اليوم.. 6 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 29 سبتمبر 2025

التاريخ الهجري اليوم
التاريخ الهجري اليوم
عبد الرحمن محمد

التاريخ الهجري اليوم.. يعد من أكثر الموضوعات بحثا في الوقت الحالي ، إذ يهتم المسلمون في مصر والعالم العربي بمتابعته إلى جانب التاريخ الميلادي نظرا لارتباطه المباشر بالمناسبات الدينية الكبرى.

 ويكتسب التاريخ الهجري اليوم أهمية استثنائية في تحديد مواقيت رمضان، الأعياد الإسلامية، والإسراء والمعراج، إضافة إلى اعتماده في حساب الزكاة وصيام الأيام المستحبة.

أعلنت دار الإفتاء المصرية وهيئة البحوث الفلكية أن يوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 يوافق 6 ربيع الآخر 1447هـ ، وذلك وفقا للرؤية الشرعية للهلال المدعومة بالحسابات الفلكية. 

وتحرص اللجان المختصة على تحديد بداية ونهاية الشهور الهجرية بدقة، لضمان توافق المناسبات الدينية مثل عاشوراء (10 محرم)، المولد النبوي (12 ربيع الأول)، وشهر رمضان المبارك لعام 1447 المتوقع حلوله في مارس 2026.

ويتميز التقويم الهجري بمكانة محورية في حياة المسلمين، حيث يستخدم في تحديد المناسبات الدينية المهمة مثل رمضان وعيدي الفطر والأضحى وليلة الإسراء والمعراج (27 رجب).

 كما أنه يعتمد في الجوانب الحياتية اليومية كحساب الزكاة وصيام الأيام البيض (13-15 من كل شهر هجري) والأشهر الحرم (ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب).

كما تستخدم بعض المؤسسات الدينية والرسمية في مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، التاريخ الهجري في الوثائق الشرعية مثل عقود الزواج وشهادات الميلاد، بالإضافة إلى اعتماده من قبل بعض الأسر في المناسبات العائلية. 

وتشير الدراسات الاجتماعية إلى أن 15% من الأسر المصرية تعتمد التاريخ الهجري في تسجيل أعياد الميلاد والزواج.

وتشير إحصاءات محركات البحث إلى أن عدد الاستفسارات الشهرية عن التاريخ الهجري يصل إلى مليوني عملية بحث على "جوجل" داخل مصر فقط، وهو ما يعكس مكانته البارزة في حياة المواطنين.

أما عن الفروق بين التقويمين، فإن السنة الهجرية تعتمد على الدورة القمرية (354-355 يوما)، وهو ما يجعلها أقصر بنحو 11 يوما من السنة الميلادية المعتمدة على الدورة الشمسية (365.25 يوما). 

وبسبب هذا الفارق، تتحرك التواريخ الهجرية سنويا بالنسبة للميلادية؛ فمثلا كان رمضان 1446 في أبريل 2025 بينما رمضان 1447 من المتوقع أن يأتي في مارس 2026.

ولمعرفة التاريخ الهجري، يمكن الاعتماد على عدة مصادر، منها المواقع الرسمية مثل هيئة المساحة المصرية ودار الإفتاء، إلى جانب التطبيقات الإسلامية مثل "المؤذن" و"التقويم الإسلامي"، وكذلك التقويمات المطبوعة المتوفرة في المساجد والمكتبات، أو من خلال مواعيد الصلاة اليومية التي تعلن في المساجد. 
وتشير تقارير تقنية إلى أن عدد مستخدمي التطبيقات الإسلامية في مصر بلغ 10 ملايين شخص في عام 2025.

وفي مصر، التي تعد مرجعية إسلامية عالمية، يواصل التاريخ الهجري لعب دور أساسي في تحديد مواعيد الحج (8-12 ذو الحجة) والصيام المستحب. 

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن التقويم الهجري يعزز الهوية الإسلامية، مع توقعات بزيادة اعتماده في الوثائق الرسمية بنسبة تصل إلى 20% بحلول عام 2030.

ومن أبرز النصائح لمتابعة التاريخ الهجري: الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية التي توفر تحديثات يومية، متابعة إعلانات دار الإفتاء لتأكيد بداية الشهور، استخدام نسخ ورقية من التقويم في المنازل، وربط الأحداث العائلية والشخصية بالتقويم الهجري والميلادي معا.


 

التاريخ الهجري اليوم ربيع الآخر دار الإفتاء المناسبات الدينية رمضان الأعياد الإسلامية التقويم القمري

