قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
يهدد الأمن الغذائي.. سؤال برلماني لمواجهة مافيا السوق السوداء في الأسمدة
الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة
الدفع بأوناش لرفع عربات قطار البضائع ببني سويف.. والتحفظ على السائق
رئيس البرلمان الإيراني: الغرب أساء استخدام المفاوضات لتفكيك قدرات طهران الصاروخية
هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح
لموظفي الحكومة .. الضوابط القانونية للحصول على إجازة بدون مرتب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل ترديد الأذكار بعد خروج وقتها يعدل ثوابها في وقتها المحدد ؟.. الإفتاء توضح

وقت الأذكار
وقت الأذكار
عبد الرحمن محمد

أذكار الصباح والمساء.. تدور حولها أسئلة كثيرة يوميا ، وما يرتبط بها من فضل وثواب، ومن ذلك سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول ما إذا كان ثواب من يردد الأذكار في أوقاتها المحددة يساوي ثواب من يقضيها بعد فوات وقتها.

وجاء في رد دار الإفتاء أن المسلم إذا تأخر عن قراءة الأذكار حتى ينقضي وقتها فالأفضل أن يقضيها عند تذكره، غير أن الأكمل والأعظم أجراً أن تقرأ في وقتها المحدد حتى ينال القارئ أجرها كاملاً. 

وقد أشارت الفتوى إلى أن ثواب الأذكار في وقتها أعظم من ثواب قضائها، مع الرجاء في رحمة الله أن لا يحرم من فضله من قام بالقضاء.

 كما نُقل عن بعض أهل العلم أن ثواب القضاء قد يساوي ثواب الأداء، خصوصاً إذا فات وقتها بعذر خارج عن إرادة المسلم.

وفيما يخص وقت أذكار الصباح، فقد اختلف العلماء في تحديد بدايته ونهايته. فهناك من يرى أن وقتها يبدأ من طلوع الفجر ويمتد حتى شروق الشمس، أي من بعد صلاة الفجر إلى لحظة طلوع الشمس، وهذا الفريق يعتقد أن من قال الأذكار بعد هذا الوقت نال الأجر لكنه فاته أفضل الأوقات.

 بينما ذهب فريق آخر إلى أن وقت الأذكار يمتد من الفجر حتى انتهاء وقت الضحى، أي إلى ارتفاع الشمس وقبل دخول وقت الظهر، معتبرين أن الأفضلية تبقى لما قبل الشروق، لكن من قرأها بعده يُكتب له الأجر أيضاً.

أما عن مسألة جواز قراءة الأذكار قبل صلاة الفجر، فقد بيّن العلماء أن الأمر يرتبط بتحديد بداية وقت الصباح.

 فهناك من يرى أن وقت الصباح يبدأ من منتصف الليل ويمتد حتى الزوال. وبناء على هذا الرأي، يجوز للمسلم أن يردد الأذكار في الفترة التي تسبق الفجر، أي منذ منتصف الليل حتى طلوع الشمس. 

ومع ذلك فقد اتفق الكثيرون على أن أفضل وقت لأذكار الصباح هو ما بعد صلاة الفجر مباشرة إلى الشروق، لأنه الوقت الذي وُرد فيه الفضل الأكبر.

وفيما يتعلق بجواز قراءة الأذكار بعد طلوع الشمس، فإن وقت الصباح لا ينتهي عند الشروق كما يظن البعض، بل يمتد إلى الزوال، أي حتى تكون الشمس في كبد السماء ويحين وقت صلاة الظهر.

 ومن هنا، فإن المسلم يستطيع أن يتدارك أذكار الصباح حتى أذان الظهر، لكن مع إدراك أن فضيلة التوقيت الأمثل قد فاتته، وهو الوقت الذي يبدأ من الفجر وحتى الشروق.

وهكذا يتضح أن العلماء قد تنوعت آراؤهم بين التضييق والتوسعة في وقت الأذكار، بينما ظل الاتفاق منعقداً على أن المحافظة على الذكر في وقته أولى، مع بقاء باب القضاء مفتوحاً رحمةً بالناس وتيسيراً عليهم، فلا يُحرم العبد من فضل الذكر مهما تأخر في أدائه.

أذكار الصباح أذكار المساء دار الإفتاء فضل الأذكار وقت الأذكار شروق الشمس صلاة الفجر وقت أذكار الصباح وقت أذكار المساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

باق ساعات| قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء بعد تحذير المصرية للاتصالات

خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر

مشاكل عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارًا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

ترشيحاتنا

الاهلي والزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن توقعات مباراة الأهلي والزمالك.. اليوم

خالد طلعت

خالد طلعت: الاتحاد السكندري والإسماعيلي يحتلان المركزين الأخير وقبل الأخير في الدوري

عمرو الدردير يوجه رسالة لجماهير الأهلي و الزمالك قبل لقاء القمة

عمرو الدردير يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة

بالصور

مجرد هبد.. طبيبة تكشف حقيقة انتشار البيض الصيني المدمن

البيض الصيني
البيض الصيني
البيض الصيني

نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام
نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام
نورهان منصور تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام

هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية أنيقة داخل الجيم

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد