شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم

أعلنت جامعة الأزهر، الشروط الواجب توافرها في الطلاب والطالبات المتقدمين للإلتحاق بالبرامج المتميزة والتي تعمل العمل بها هذا العام الدراسي 2025-2026.

شروط الإلتحاق ببرامج جامعة الأزهر

وقالت جامعة الأزهر، إنه يشترط أن يكون الحد الأدنى للمجموع الحاصل عليه الطالب مطابقًا للحد الأدنى للتنسيق المقرر للالتحاق بالكليات المناظرة للكلية المراد التحويل إليها والتي تضم البرنامج المتميز في أحد فروع الجامعة.

وأضافت جامعة الأزهر، أن المفاضلة بين المتقدمين للتحويل تكون على أساس مجموع الثانوية الأزهرية بالنسبة للطلاب بالفرقة الأولى.

ويلتزم الطالب المتقدم للتحويل بالالتحاق بالبرنامج المتميز بالكلية المراد التحويل إليها بعد استيفاء الشروط المقررة.

وأشارت إلى انه يجوز التحويل لطلاب الفرق الأعلى والطلاب الباقين للإعادة، وتكون المفاضلة بين المتقدمين للتحويل بالمجموع والتقدير العام في السنة السابقة بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى. وذلك وفق القواعد واللوائح المعمول بها.

ويكون التقديم ورقيًا بالكليات المراد التحويل إليها والتي تضم البرامج المتميزة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك وعلى جميع الطلاب الراغبين في التحويل سرعة التقديم خلال المدة المحددة، ولن يُلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد انتهاء الفترة المقررة.

وحددت جامعة الأزهر، موعد التقديم بالبرامج المتميزة والتي تتم من الأحد الموافق 28/09/2025 م وحتى يوم السبت الموافق 4 /10 /2025م للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية للعام الجامعي 2024-25.

برامج جامعة الأزهر

وتشمل البرامج الجديدة في جامعة الأزهر تشمل:

1- برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

2- برنامج جودة وسلامة الغذاء بكليات الزراعة.

3- برنامج الإعلام (لغة إنجليزية) بكليات الإعلام.

4- برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات.

5- برنامج الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات.

6- برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية بكليات الدراسات الإنسانية.

7- برنامج إدارة ريادة الأعمال والابتكار بكليات التجارة.

8- برنامج نظم ومعلومات الأعمال (BIS) بكليات التجارة.

9- برنامج القراءات القرآنية وعلومها (كبار السن) بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة.

10- برنامج القراءات القرآنية وعلومها (كبار السن) بكلية القرآن الكريم.

11- برنامج تكنولوجيا الملابس بكلية الاقتصاد المنزلي.

12- برنامج إعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات (للبنين والبنات) كليات التربية.

13- برنامج إعداد معلم البيولوجيا والجيولوجيا باللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات (للبنين والبنات) بكليات التربية.

14- هندسة تنسيق الحدائق واللاند سكيب بكليات الهندسة الزراعية.

15- برنامج التحاليل البيولوجية والكيمياء بكليات العلوم.

16- برنامج التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية الجزيئية بكليات العلوم.

17- برنامج الفيزياء الإشعاعية والطبية بكليات العلوم.

18- برنامج الجيولوجيا الهندسية والبيئية بكليات العلوم.

19- برنامج الكيمياء التطبيقية الصناعية بكليات العلوم.

20- برنامج الطاقة المتجددة والمستدامة بكليات الهندسة للبنين والبنات.

21- برنامج هندسة النظم الذكية بكليات الهندسة للبنين والبنات.

22- برنامج هندسة العمارة البيئية والعمران بكليات الهندسة للبنين والبنات.

23- برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية بكليات الهندسة للبنين والبنات.