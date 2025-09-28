جامعة الأزهر: فتح تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين حتى الخميس

أعلنت جامعة الأزهر، فتح باب تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين الذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى الخميس المقبل.

جاء ذلك حرصا من الأزهر على مصلحة أبنائه الطلاب المستجدين في العام الدراسي الجديد (2025 - 2026).

وقد صدق فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تعديل الترشيح للطلاب الراغبين في ذلك.

كما صدق رئيس الجامعة على فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة السابقة من اليوم وحتى الخميس القادم وذلك في ضوء الضوابط المنظمة لذلك وبمصروفات، وطبقًا لضوابط الحد الأدنى والتوزيع الجغرافي.