شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرحب بالتزام ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتا لتعديل مقترحها بشأن غزة
جامعة الأزهر: فتح تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين حتى الخميس
إلهام أبو الفتح تكتب: لحظه صدق بين الأهلي والزمالك
ديني

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق الإنسان اليوم

شيماء جمال

يواصل ملتقى التفسير بالجامع الأزهر، اليوم، لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان «مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن خلق الإنسان»، وذلك بحضور كل من: الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور مصطفى إبراهيم، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر.

ويدير الحوار الدكتور علاء عرابي، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز، مضيفًا أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.

من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.

وقال مدير الجامع الأزهر: "إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف"، لافتًا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، مما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار.

