القانون يُواجه الفوضى البيئية.. غرامة 100 ألف جنيه لـ مُخالفي ضوابط فرز القمامة
نظر محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة.. بعد قليل
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 الأربعاء المقبل
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية
هل يجب التصدّق بملابس الميت أم يجوز الاحتفاظ بها كآخر ذكرى منه؟
إنشاء أول مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة الإدارية
عقود تسليح بمليارات اليورو مهددة.. ألمانيا تهز أوروبا بتمرد داخل البرلمان
هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
لمحاربة السمنة.. تفاصيل الضريبة المقترحة على المشروبات والمأكولات المحلاة بالسكر
أوباما ينتقد نتنياهو بشدة: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا.. كفى من هذه اللعبة الساخرة
آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأهما ولن تعرف المصائب عنوانك
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

كرامات النبي وخصاله الحميدة.. اعرف أبرز خصاله

كرامات النبي
كرامات النبي
محمد شحتة

منَّ الله تعالى على نبيه الكريم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- بمجموعة من الكرامات والخصال الحميدة، فكان النبي الكريم أول شافعٍ وأول مُشفَّع، وبالشفاعة العظمى في فصل القضاء، وبالشفاعة في إدخال قومٍ الجنة بغير حساب، وبالشفاعة فيمَن استحق النار أن لا يدخلها، وبالشفاعة في رفع درجات أناسٍ في الجنة، وبالشفاعة فيمَن خُلِّد في النار من الكفار أن يُخفَّف عنهم.

كرامات النبي

وقد جعل الله لسيدنا النبي كراماتٍ في الدنيا عديدة؛ منها: أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ويرى في الليل والظلمة كما يرى في النهار والضوء، وبأن ريقَه يعذِّب الماء الملح، ويغذِّي الرضيع، وعرقُه أطيب من المسك، وإبطُه أبيض غير متغيِّر اللون، لا شعر عليه.

كما يعتبر من كرامات النبي، أنه ما تثاءب قط، ولا احتلم قط، ولم يُرَ له ظلٌّ في شمسٍ ولا قمر، وكانت الأرض تُطوى له إذا مشى، وأُعطي قوة أربعين رجلًا، ومن رآه في المنام فقد رآه حقًّا، فإن الشيطان لا يتمثَّل بصورته.

خصال النبي

أمَّا ما اختص الله به سيدنا النبي في الآخرة فخصالٌ كثيرة، نذكر منها: أنه أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يفيق من الصعقة، وأنه يُحشر في سبعين ألف ملك، ويُحشر على البراق، ويُؤذَن باسمه في الموقف، ويُكسى في الموقف أعظمَ الحلل من الجنة.

كما أنه يقوم عن يمين العرش وبالمقام المحمود، وأن بيده لواء الحمد وآدم ومن دونه تحت لوائه، وأنه إمام النبيين يومئذٍ وقائدهم وخطيبهم، وأول من يُؤذَن له بالسجود، وأول من يرفع رأسه، وأول من ينظر إلى الله تعالى.

كما اختص الله نبيه بألا يكون لأحدٍ عليه فضلٌ في تعليمه الكتابة والقراءة؛ فأتاه الكتابُ وهو أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب.

كرامات النبي خصال النبي أوصاف النبي كرامات النبي محمد كرامات النبي قبل البعثة

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

شيخ الأزهر

نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

الرياض تقرا

أكبر حدث ثقافي في السعودية.. معرض الرياض الدولي للكتاب يعود بمشاركة محلية ودولية واسعة

عنبة

عنبة يكشف عن شخصية توليت.. من هو؟

حمادة بركات

وفاة والدة حمادة بركات.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

خصر منحوت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الأخير

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان منفوش.. نرمين الفقي تستعرض جمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

