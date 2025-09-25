داعية إسلامي: اغرسوا محبة النبي في قلوب أبنائكم

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن بداية كل عام دراسي فرصة عظيمة لتعليم الأبناء محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وتعظيم مكانته في قلوبهم. وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بقوله: "أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وحب القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله مع الأنبياء والأصفياء".

تعليم الأبناء محبة النبي

وأكد الشيخ الطلحي، في تصريح له، اليوم الخميس، أن تعليم الأبناء محبة النبي ﷺ يبدأ بغرس تعظيمه وتوقيره كما أمر الله تعالى في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ}، وتعليمهم أدب ذكر اسمه الشريف مقرونًا بالصلاة والسلام عليه وعدم الاكتفاء بذكر اسمه مجردًا.

غرس محبة أهل البيت

وأضاف أن علينا أن نُعرّف أبناءنا أن كل ما ينعم به العالم من عقيدة صحيحة وشريعة عادلة يعود فضله للنبي ﷺ الذي كان حريصًا على البشرية، كما ينبغي غرس محبة أهل البيت الطاهرين والصحابة الكرام في نفوسهم، اقتداء بوصيته صلى الله عليه وسلم: "الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا بعدي".

حب القرآن الكريم

وشدد على ضرورة تعليم الأبناء حب القرآن الكريم، وحثهم على حفظه والعمل به، وتوضيح أن سيرة النبي ﷺ هي التطبيق العملي للقرآن، فقد وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها خلقه بقولها: "كان خلقه القرآن".

ودعا الشيخ أحمد الطلحي الآباء والأمهات إلى أن يكونوا قدوة عملية لأبنائهم في محبة النبي ﷺ والإكثار من الصلاة والسلام عليه، قائلاً: "ابنك لن يعيش كما تريد، بل سيعيش كما تعيش، فعيشوا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغرسوا هذا النور في قلوب أبنائكم".