قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اليوم العالمي للسياحة.. حجوزات جديدة من دول أوربا للموسم الشتوي بشرم الشيخ
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم الجلوس في الطرقات.. اعرف ماذا قال النبي عنها؟

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر
محمد شحتة

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الجلوس على الطريق، والذي رواه الإمام البخاري عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يبيّن بوضوح أن للطريق حقوقاً واجبة على من يجلس فيه.

النهي عن الجلوس في الطرقات

وأوضح خلال تصريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والجلوس على الطرقات»، فلما اعترض الصحابة بأنهم يحتاجون إلى الجلوس في الطرقات لأنها مجالسهم، بيّن لهم أن الطريق له حق، وهو غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

وأضاف جبر أن كلمة "حق الطريق" تعني حق الشرع الذي أوجبه الله على المكلف إذا جلس في الطريق، وليس المقصود أن الطريق يطالب بحقه حرفياً، مشيراً إلى أن الحديث يحمّل الجالس في الطريق تكاليف شرعية تتعلق بحقوق الناس وسلامتهم وخصوصيتهم. 


وأكد أن لفظ "إياكم" في الحديث هو اسم فعل أمر بمعنى "احذروا"، مما يدل على أن النهي هنا جاد ومؤكد.

وبيّن أن النهي خاص بالجلوس في الطرقات التي يسير فيها الناس، أما إذا جلس الإنسان في مكان غير مأهول أو مقطوع لا يمر به أحد، فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لا يطّلع على عورات أحد ولا يتعلق به تكليف شرعي.

وأشار جبر إلى أن الحديث يشمل أيضاً من يجلس في النوافذ أو الشرفات أو الأسطح المطلة على الطريق، لأن العين هنا تطّلع على المارة، فيلزم مراعاة آداب الطريق وغضّ البصر وعدم التسبب في كشف عورات الناس أو تتبع أحوالهم.

ولفت إلى أن العمارة الإسلامية القديمة كانت تراعي هذه القيم؛ فتصميم البيوت كان يتجه إلى الداخل، بحيث تكون الشرفات والفسحات داخلية لا تطل على الشارع، حفاظاً على خصوصية أهل البيت. أما انتشار الطراز الغربي في البناء فقد جعل الشرفات مكشوفة على الطرقات، وهو ما يتطلب من المسلم مزيداً من الحياء وضبط السلوك.

وأكد على أن الإسلام دين حياء واحترام، وأن مراعاة حقوق الطريق من غضّ البصر وكفّ الأذى وردّ السلام من أهم معالم أخلاق المسلم وسلوكه القويم في المجتمع.

ضوابط الجلوس في الطريق

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أصحابه عن الجلوس فى الطرقات، لإعطاء الطريق حقه، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: "إِيَّاكُم وَالْجُلُوسَ في الطُّرُقاتِ، فقَالُوا: يَا رسَولَ اللَّه، مَا لَنَا مِنْ مَجالِسنَا بُدٌّ، نَتحدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِس فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ، قالوا: ومَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَر، وكَفُّ الأَذَى، ورَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بالْمَعْروفِ، والنَّهْيُ عنِ الْمُنْكَرِ متفقٌ عَلَيهِ.".

تابع العالم الأزهري، خلال تصريح له: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد أربعة حقوق للطريق منها كف الأذى الشباب التى تقف على الطريق تؤذى الناس، ومواكب الأفراح أذى لأنها تؤثر على صحة الناس، وإلقاء القمامة فى الطرقات وسيدنا النبي استخدم تعبير كف الأذى ليواكب جميع الأذى بالقول بالفعل بالحركات".

واستكمل: "سيدنا النبي أمرنا بإلقاء السلام، وبالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لو شوفت خطأ تدخل بالمعروف وانصح، وبلاش تقول أنا مالى تدخل بشكل قانوني وإيجابي، حتى لا تصنع سيئة سلبية، وهى مد الغوث والعون لمريض أو من يحتاج إلى المساعدة، سواء حادث فى الطريق أو مشكلة لم تتدخل فى حلها".

يسري جبر الأزهر الجلوس في الطرقات آداب الجلوس في الطرقات غض البصر كف الأذى رد السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

ترشيحاتنا

السياحة في مصر

يوم السياحة العالمي ..خبراء :فرصة لإلقاء الضوء على قضايا القطاع

وظيفة الأحلام لم تعد كما كانت: خطوات لاختيارها في 2025

وظيفة الأحلام لم تعد كما كانت: خطوات لاختيارها في 2025

مركز ومعمل الدكتور جودة

الصحة: إعادة إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة محمد عواد بمحافظة القاهرة

بالصور

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد