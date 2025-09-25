نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب

تقدم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات باستقالته من منصبه معللا السبب وراء هذا القرار تعرضه لحملة إلكترونية أساءت له.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: نظرا لما يتم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي من إساءة لشخصي كنائب لرئيس الجامعة لفرع البنات ومن افتراءات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة فحفاظا علي سمعتي وسمعة أسرتي الكريمة، تقدمت بإستقالتي اليوم من هذا المنصب.

واستشهد نائب رئيس الجامعة بقوله تعالى ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾. صدق الله العظيم.

وتابع: وأشكر فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف علي ثقته الغالية لتعييني نائبا لرئيس الجامعة لمده أربع سنوات وأيضا ثقته لتجديد التعيين لفتره ثانية وأشكر فضيلته علي دعمه لي خلال الفترة التي قضيتها وأشكر كل من عملت معهم خلال فترتي من النواب و وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين و المديرون و السادة العمداء الأفاضل والاساتذة زملائي الأعزاء.

وأكد محمد فكري أنه كان وما زال خادما لهذه المؤسسة العريقة مؤسسة الأزهر الشريف وأتشرف بإنتمائي إليها كإبن مخلص متمنيا مزيدا من التطوير لمؤسستنا.