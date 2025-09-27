الأزهر الشريف: حب الرسول ينعكس على السلوك والمعاملات في حياتنا اليومية

أكد الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن أجواء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف تتفاعل مع الأرواح والقلوب مباشرة، وتنعكس على حياة الناس وسلوكياتهم، مشيرًا إلى أن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونوره ينعكسان على الظاهر كما يظهران في وجوه المؤمنين وأفعالهم وتعاملاتهم اليومية.

فرحة القلب بحب النبي

وأوضح الجندي، خلال لقاء خاص له مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج “مراسي”، على شاشة “النهار”، أن ضبط الباطن دليل على ضبط الظاهر، وأن فرحة القلب بحب النبي تعبر عنها الجوارح في البيوت والطرقات ومع الأبناء والأسر، منوهًا بأن الارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي النفوس، كما أحيا الجماد حين حن جذع النخلة إليه وبكى حتى مسحه النبي واحتضنه فسكن.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى أن القرآن الكريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه «سراج منير»، وهذا السراج لا يخترق إلا القلوب النقية اللطيفة التي تُفتح بنور الذكر والصلاة على الرسول.

وشدد على ضرورة تصحيح الاستقبال الروحي ليتحقق الارتباط الحقيقي بالنبي، مؤكدًا أن القلب المغلق كالغرفة المحجوبة لا يخترقها النور، بينما القلب المنير بالذكر يتلقى أنوار الهداية، قائلًا إن حب النبي صلى الله عليه وسلم والذوبان في شخصه الكريم هما السبيل لنور الله الذي يوجه القلوب ويضيء طريق المؤمنين، مستشهدًا بقوله تعالى: «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين».

