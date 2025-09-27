نقيب الأشراف: بناء الإنسان المصري القوي من أبرز القضايا التي تبناها الرئيس

قال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن من القضايا الأساسية التي تتبناها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي هي قضية بناء الإنسان المصري القوي، معتبرًا أن هذه القضية تمثل أمرًا مهمًا ومحوريًا في مسيرة الدولة.

وأوضح "الشريف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، عبر شاشة "النهار"، أن «الإنسان القوي هو أحد عناصر الدولة القوية»، مؤكدًا تأييد النقابة الكامل لهذا التوجه ودعمها له بكل ما تملك من قوة على الأرض.

المفهوم في نفوس الشباب

وأشار إلى أن الجهود تتواصل في جميع المحافظات والمراكز والقرى والنجوع من أجل ترسيخ هذا المفهوم في نفوس الشباب والأبناء.

وشدد على أن الدولة والمجتمع في أمسّ الحاجة إلى تعزيز هذا المسار، الذي يعيد الجميع إلى الأخلاق الكريمة التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، مبينًا أن غرس القيم الروحية والإنسانية النبوية هو الأساس لبناء الإنسان المصري القوي القادر على خدمة وطنه وصون هويته.

وأشار إلى أن الاهتمام بدور المرأة أمر جوهري، فهي العمود الأساسي في المجتمع، والمسؤولة عن بناء أسرة سليمة تُعد النواة الأولى لبناء مجتمع قوي ومتماسك، موضحًا أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم النقابة لرؤية الدولة المصرية التي أولت اهتمامًا متزايدًا بالمرأة، وأن المرأة أثبتت حضورًا بارزًا في مختلف المجالات، وأسهمت بدور فعّال في خدمة المجتمع.

