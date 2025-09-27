قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الحذر الفيدرالي يرفع الدولار ويُقيّد مكاسب الذهب وسط تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
توك شو

نقيب الأشراف: بناء الإنسان المصري القوي من أبرز القضايا التي تبناها الرئيس

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف
محمد البدوي

قال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إن من القضايا الأساسية التي تتبناها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي هي قضية بناء الإنسان المصري القوي، معتبرًا أن هذه القضية تمثل أمرًا مهمًا ومحوريًا في مسيرة الدولة.

وأوضح "الشريف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، عبر شاشة "النهار"، أن «الإنسان القوي هو أحد عناصر الدولة القوية»، مؤكدًا تأييد النقابة الكامل لهذا التوجه ودعمها له بكل ما تملك من قوة على الأرض. 

 

المفهوم في نفوس الشباب

وأشار إلى أن الجهود تتواصل في جميع المحافظات والمراكز والقرى والنجوع من أجل ترسيخ هذا المفهوم في نفوس الشباب والأبناء.

وشدد على أن الدولة والمجتمع في أمسّ الحاجة إلى تعزيز هذا المسار، الذي يعيد الجميع إلى الأخلاق الكريمة التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، مبينًا أن غرس القيم الروحية والإنسانية النبوية هو الأساس لبناء الإنسان المصري القوي القادر على خدمة وطنه وصون هويته.

وأشار إلى أن الاهتمام بدور المرأة أمر جوهري، فهي العمود الأساسي في المجتمع، والمسؤولة عن بناء أسرة سليمة تُعد النواة الأولى لبناء مجتمع قوي ومتماسك، موضحًا أن هذا التوجه يأتي في إطار دعم النقابة لرؤية الدولة المصرية التي أولت اهتمامًا متزايدًا بالمرأة، وأن المرأة أثبتت حضورًا بارزًا في مختلف المجالات، وأسهمت بدور فعّال في خدمة المجتمع.
 

