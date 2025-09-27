الإصلاح والنهضة: جولة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية نموذج فريد للقيادة المُلهمة

قال المستشار نشأت عبد العليم، عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية فجرًا تعكس نموذجًا فريدًا للقيادة التي تُلامس التفاصيل وتُشارك الوجدان، موضحًا أن بدء الجولة بصلاة الفجر والمشاركة في وجبة الإفطار يُرسخ مبدأ القدوة ويؤكد على الاندماج الكامل بين القائد والجنود، خالقًا بيئة من التقدير والانضباط تُعزز الروح المعنوية.

وأضاف “عبد العليم”، في بيان، أن الأهداف السامية للزيارة تتجاوز التفقد الروتيني لتصل إلى متابعة البرامج التعليمية وصقل القدرات، بهدف إعداد كوادر وطنية متميزة تخدم مؤسسات الدولة، وهذا يدل على رؤية استراتيجية تعتبر العنصر البشري هو الاستثمار الأهم للمستقبل، موضحًا أن الإشارة إلى إنشاء كلية الطب العسكري وقبول طلاب مدنيين فيها لتوفير تعليم ورعاية وحماية تؤكد على أن مصر تتخذ خطوات فعلية لبناء "شخصية مشعة" تخدم نفسها ومجتمعها، وتحصنها من الانحرافات، مما يمنح الأسر المصرية الثقة والاطمئنان على مستقبل أبنائها.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تُظهر الشفافية والواقعية في تناول التحديات، والأهم من ذلك هو الإشادة المستمرة بوعي وفهم أبناء الشعب المصري، وهذا الثناء على الوعي الشعبي وصلابة المصريين منذ 2011 ليس مجرد مجاملة، بل هو اعتراف بأن الوعي يُمثل ذخيرة وإرادة وقوة للتحمل والعمل، مما يُحفز المجتمع على مواصلة الاصطفاف حول قضايا الوطن المصيرية.

ولفت إلى أنه في خضم التطورات الإقليمية، يعكس خطاب الرئيس السيسي حكمة وحرصًا على الأمن القومي، وتأكيد السيسي على وقف الحرب في غزة والمساهمة في الإعمار، مع الحفاظ على أرواح المصريين هو تجسيد للمسؤولية الوطنية والإنسانية، كما أن تحذيره من أن المنطقة تمر بـ"منعطف حاسم يتطلب تقديراً سليماً" هو دعوة واضحة للحذر والتأني في التعامل مع الأوضاع المتفجرة، مؤكدًا أن دقة التقدير هي أساس سلامة وطن يضم أكثر من 120 مليون مواطن.

وأكد أن الدعوة إلى "الحفاظ على الوعي والأمل في الله" واختتام الحديث بعبارة "دائماً لدينا ثقة في الله.. ثقة في عدالة موقفنا.. وأمانة وإخلاص في مسارنا" هو بمثابة تعهد قيادي يجمع بين الإيمان والعمل والإخلاص في خدمة الوطن، موضحًا أن هذه الجولة الشاملة هي دليل على قيادة متفانية ومستنيرة تعمل على إعداد قادة المستقبل وتأمين حاضر ومستقبل الأمة.