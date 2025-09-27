"المؤتمر": الرئيس السيسي يضع وعي الشباب في صدارة أولويات الدولة

أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بأمانة حزب المؤتمر في القاهرة، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، يعكس اهتمام القيادة السياسية العميق بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل.

وأشارت "سالم" إلى أن حديث الرئيس عن وعي الشباب، ودعوته المستمرة للحفاظ على الفهم والمعنويات والصحة، تمثل جوهر فلسفة بناء الإنسان المصري التي تتبناها الدولة في مختلف المجالات، وأن الرهان الحقيقي لمصر هو على شبابها الواعي، القادر على التمييز بين الحقائق والشائعات، ومواجهة حملات التضليل التي تستهدف استقرار الوطن.

وأضافت أن كلمة الرئيس حملت رسالة تقدير واضحة لوعي الشعب المصري الذي أثبت صلابته منذ عام 2011 وحتى الآن، مؤكدة أن هذا الوعي هو الذي حال دون سقوط الدولة في أوقات صعبة، وهو ذاته الذي يدفع بمصر نحو المزيد من التقدم والإنجازات.