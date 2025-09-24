مجلس جامعة دمنهور يوافق على منح 12 درجة ماجستير و5 درجات دكتوراه

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومستشاري الجامعة وأمين الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

استهل المجلس جلسته بتقديم خالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن السادس من أكتوبر يمثل يومًا فارقًا في تاريخ مصر، واختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك الملحمة الوطنية سوف تظل خالدة في تاريخ الدولة المصرية، ونقطة فارقة في سجل البطولات العسكرية المشهودة ليس على مستوى الدول العربية فقط، بل على مستوى العالم بأسره.

كما بعث مجلس جامعة دمنهور تحية إجلال وتقدير إلى أرواح الشهداء الأبرار ممن ضحوا بحياتهم فداءً للوطن.

كما قدم الدكتور إلهامي ترابيس خالص التهنئة القلبية إلى أعضاء مجلس الجامعة والكادرين الأكاديمي والإداري وطلاب الجامعة، بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، داعياً الجميع إلى تكاتف الجهود من أجل تقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب لتقديم خدمة تعليمية متميزة، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عامًا مثمرًا مكللًا بالتوفيق والنجاح للجميع، مثمنا جهودهم المخلصة استعدادا لبدء العام الجامعي الجديد، وتهيئة البيئة التعليمية وترتيب المرافق المرتبطة بها وإعداد قاعات الدراسة والمعامل والمكتبات والمنافع المشتركة بالمواقع العامة بمختلف كليات الجامعة، فضلا عن إجراء التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب.

ووجه رئيس جامعة دمنهور عمداء الكليات بضرورة وضع خطط الأنشطة الطلابية المختلفة، ودعم الطلاب أصحاب المواهب، مع ضرورة دمج الطلاب ذوي الهمم في الأنشطة، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تعُد من أهم أُسس المنظومة التعليمية، التي تستهدف تقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتوثيقها بين الطلاب، ومن أهم السُبل لاندماج الطلاب في المجتمع.

كما وجه بضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب حول التحديات المختلفة، وتعزيز الانتماء لديهم، وتكثيف الحملات التوعوية للطلاب؛ لمواجهة المفاهيم والأفكار التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

وخلال انعقاده؛ وجه مجلس جامعة دمنهور جزيل الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على دعمها الكبير للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي تمثل إضافة نوعية للتعليم العالي في مصر، كما توجه بالشكر إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام لمجلس الجامعات الأهلية، واللجنة الموقرة التي قامت بزيارة الجامعة وتقييم برامجها ومقرراتها، لما قدموه من جهد ودعم.

ووجه رئيس جامعة دمنهور جزيل الشكر والتقدير لكل الذين ساهموا بإخلاص في مسيرة العمل للانتهاء من أعمال تجهيز جامعة دمنهور الأهلية، مثمنا جهودهم الدؤوبة، مؤكدا أن الجميع أدى مهامه بروح الجندي المخلص في مرحلة هامة لتأتي جامعة دمنهور الأهلية تتويجا لجامعة دمنهور الحكومية.

خلال جلسته، قدم مجلس جامعة دمنهور خالص التهنئة والتقدير إلى أساتذة الجامعة المدرجين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2025، وذلك وفقًا لتقرير جامعة ستانفورد الأمريكية، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح بما يسهم في تعزيز مكانة مصر العلمية والبحثية على المستوى العالمي.

وقدم مجلس جامعة دمنهور خالص التهنئة القلبية للدكتور عبد العزيز سليم، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية التربية، متمنين لسيادته مزيدا من التقدم والرقي.

كما قدم المجلس جزيل الشكر والتقدير للدكتورة ابتسام الشقرفي، على جهودها المبذولة، وتفانيها في عملها، خلال فترة توليها القيام بأعمال عميد كلية التربية، متمنين لسيادتها التوفيق الدائم في حياتها المهنية والشخصية وأن يستمر عطاؤها وعملها الدؤوب في خدمة العلم والوطن.

وتوجه رئيس جامعة دمنهور، بخالص الشكر والتقدير لفريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني، بإشراف الدكتور أحمد هلال، على إنجاح النسخة الثانية من المبادرة الرئاسية "كن مستعدًا"، مشيدًا بمستوى المشاركة المتميز من الطلاب والخريجين، وما أبدوه من التزام وتفاعل إيجابي يعكس رغبتهم الجادة في اكتساب المهارات العملية والشخصية اللازمة لمستقبلهم المهني.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة الجامعة بمختلف قطاعاتها خلال شهر سبتمبر.

خـــــلال جلسته ناقش المجلس عددا من الموضوعات ووافق على عدد من القرارات منها:

ـ إطلاق مبادرة لإعادة تدوير وتأهيل مكونات مخازن الكهنة بالجامعة تحت شعار " جددها بإعادة تدويرها"، لإعادة استخدام تلك المكونات توفيرا للنفقات، وذلك على أيدي الفنيين المتخصصين بالجامعة.

ـ إنشاء وحدة تسويق الخدمات الجامعية وذلك بهدف خدمة المجتمع، من خلال وضع السياسات الخاصة بتسويق وترويج الخدمات الجامعية التي تحتاجها الجامعة وأفراد المجتمع والمنشآت في المجالات المختلفة والعمل على تنفيذها.

ـ ترقية "8" من أعضاء هيئة التدريس بكليات: (الزراعة، التربية، الهندسة).



ـ منح الدرجات العلمية الآتية:



- شهادة الدبلوم لــ 976 طالبا، ودرجة الماجستير لـ 12 طالبا، بالإضافة إلى 5 درجة دكتوراه.