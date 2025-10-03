تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

ناقشت الباحثة هدى أحمد فوزي محمود رسالة الماجستير بكلية اللغة والإعلام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – فرع شيراتون، بعنوان "Donald Trump’s Tweets on Iran (2016–2020): An Appraisal Analysis".

وسلطت الرسالة الضوء على تغريدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول إيران خلال الفترة من 2016 إلى 2020، من خلال تحليل نقدي للخطاب السياسي والبنية اللغوية، وذلك في ضوء علم اللغة التطبيقي وتحليل الخطاب.

وأشادت لجنة المناقشة بالمستوى العلمي المتميز للرسالة، التي حصلت على تقدير امتياز، معتبرة إياها إسهامًا بحثيًا نوعيًا في مجال نادر لم تُتناول موضوعاته بكثافة من قبل، ما منح الدراسة طابعًا رياديًا رغم التحديات المرتبطة بندرة المراجع.

أشرف على الرسالة كل من الدكتورة هبة نايف غالب أستاذ اللغويات وعميد كلية اللغة والإعلام والدكتورة ريهام محمد عطا أستاذ مساعد اللغويات بكلية اللغة والإعلام.

وأكد أعضاء اللجنة إعجابهم الشديد بجهد الباحثة ومنهجيتها العلمية، معبرين عن فخرهم وإعجابهم بما قدمته من عمل أكاديمي متكامل، مشيرين إلى أن مستواها يعكس فهمًا عميقًا ومهارة تحليلية متميزة.