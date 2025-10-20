قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بترو أتلتيكو يطيح بـ سيدات الأهلي ويتوج بطلا لإفريقيا لليد
هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الإفتاء: يقع بدونها في حالة واحدة
خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب
احمد موسي يهنئ المغرب لحصوله على كأس العالم للشباب
معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني والمفاوضات توقفت
جيش الاحتلال: الصليب الأحمر في طريقه لاستلام جثمان رهينة من قطاع غزة
الاحتلال الإسرائيلي يبدأ في تحديد الخط الأصفر في قطاع غزة | شاهد
بكاء فوق الرماد.. الشاعرة الفلسطينية ميس عبد الهادي تروي مأساتها في حرب غزة
حدث فريد يتوافد السياح من أجله.. آثار أبو سمبل تستعد لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس
الوحدة الإماراتي يهزم الدحيل القطري 3 - 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة
المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه في 1 نوفمبر.. رمز وطني يجسد هوية أمة
بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب

عبد الخالق صلاح

طلب الاعلامي احمد موسى بعودة الجماهير المصرية الى الملاعب موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الرياضة ويكرم الأبطال الرياضيين دائما.

واكد احمد موسى خلال تقديمه حلقه اليوم من برنامج على مسؤوليتي ان كابتن اسامه نبيه لم يقدم شيئا مع منتخب الشباب لافتا ان منتخب المغرب قدم اداء رائع وفاز في نهائي البطوله على الارجنتين بنتيجه 2-0. 

واستنكر احمد موسى الاداء الذي ظهر به منتخب مصر في كاس العالم للشباب قائلا لا يليق ابدا ان نتحدث عن تمثيل مشرف لمنتخب مصر للشباب في كاس العالم. 

وردد موسى في ختام تصريحاته ما حدث للمنتخب في كأس العالم الحكومه ليست مسؤوليتها الفرق الرياضية ويجب على وزير الشباب والرياضة ان يتدخل لتحسين منتخب مصر.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد