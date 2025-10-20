بعد كأس العالم.. أحمد موسي يهاجم مدرب منتخب الشباب

طلب الاعلامي احمد موسى بعودة الجماهير المصرية الى الملاعب موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الرياضة ويكرم الأبطال الرياضيين دائما.

واكد احمد موسى خلال تقديمه حلقه اليوم من برنامج على مسؤوليتي ان كابتن اسامه نبيه لم يقدم شيئا مع منتخب الشباب لافتا ان منتخب المغرب قدم اداء رائع وفاز في نهائي البطوله على الارجنتين بنتيجه 2-0.

واستنكر احمد موسى الاداء الذي ظهر به منتخب مصر في كاس العالم للشباب قائلا لا يليق ابدا ان نتحدث عن تمثيل مشرف لمنتخب مصر للشباب في كاس العالم.

وردد موسى في ختام تصريحاته ما حدث للمنتخب في كأس العالم الحكومه ليست مسؤوليتها الفرق الرياضية ويجب على وزير الشباب والرياضة ان يتدخل لتحسين منتخب مصر.