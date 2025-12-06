غرفة الرعاية الصحية أولوية للدورات التدريبية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة عقدت اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من الملفات التي تخص القطاع الصحي، وركزت علي خطة استئناف الدورات التدريبية الموجهة لأعضاء الغرفة، وذلك في إطار رفع جاهزية مقدمي الخدمات الصحية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة غادة الجنزوري، والأستاذ الدكتور أحمد عز الدين، والأستاذ مصطفى الأسمر، والأستاذ الدكتور محمد أحمد حبلص، والأستاذ الدكتور ممدوح العربي، والأستاذ الدكتور أيمن هاني، والأستاذ الدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم، والأستاذ الدكتور هشام ماجد.

وأوضح عبد المجيد أن الغرفة نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من الدورات التدريبية ركزت على تعزيز التنافسية داخل القطاع الصحي، وجرى تنفيذها بدعم كامل من الغرفة، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم السبت 6-12-205 فى مصر الخطيب لبعثة صندوق النقد: مصر جادة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار

وأضاف عبد المجيد، أن مجلس الإدارة كان قد أقر في اجتماعاته السابقة اعتماد الغرفة لدى المعهد القومي للجودة، بما يتيح تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة تتوافق مع معايير الجودة في القطاع الطبي، وتدعم المؤسسات الصحية في استيفاء متطلبات الاعتماد والتشغيل الحديثة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الغرفة لدعم استعدادات مقدمي الخدمات الطبية للاندماج الفعّال في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع متطلبات الجودة والمعايير الفنية المعتمدة.