مجموعة مصر.. أبو طه يتقدم لـ منتخب الأردن أمام الكويت في كأس العرب
أسرة الشيخ الشحات أنور تُهدي وزير الأوقاف تذكارًا يحمل صورة الرئيس السيسي .. صور
الذهب يصعد وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة الهندي
الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 وتشديد عقوبات الغش
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف المباني في غزة رغم الهدنة
كيفية استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2025 في دقائق
بطولات إفريقيا.. إجراء جديد فى الأهلي بـ الميركاتو الشتوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة
بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء
الرئيس السيسي يستقبل مجموعة خبراء التعليم اليابانيين المتواجدين في مصر
مفتى الجمهورية: برنامج دولة التلاوة يعيد إحياء المدرسة المصرية في خدمة القرآن
الداخلية تصطاد محتال المحافظ الإلكترونية.. استولى على أموال مواطنين
اقتصاد

غرفة الرعاية الصحية أولوية للدورات التدريبية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل

رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية
رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية
ولاء عبد الكريم

قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة عقدت اجتماعًا موسعًا لمناقشة عدد من الملفات التي تخص القطاع الصحي، وركزت علي خطة استئناف الدورات التدريبية الموجهة لأعضاء الغرفة، وذلك في إطار رفع جاهزية مقدمي الخدمات الصحية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة غادة الجنزوري، والأستاذ الدكتور أحمد عز الدين، والأستاذ مصطفى الأسمر، والأستاذ الدكتور محمد أحمد حبلص، والأستاذ الدكتور ممدوح العربي، والأستاذ الدكتور أيمن هاني، والأستاذ الدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم، والأستاذ الدكتور هشام ماجد.

وأوضح عبد المجيد أن الغرفة نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من الدورات التدريبية ركزت على تعزيز التنافسية داخل القطاع الصحي، وجرى تنفيذها بدعم كامل من الغرفة، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.

وأضاف عبد المجيد، أن مجلس الإدارة كان قد أقر في اجتماعاته السابقة اعتماد الغرفة لدى المعهد القومي للجودة، بما يتيح تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة تتوافق مع معايير الجودة في القطاع الطبي، وتدعم المؤسسات الصحية في استيفاء متطلبات الاعتماد والتشغيل الحديثة.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الغرفة لدعم استعدادات مقدمي الخدمات الطبية للاندماج الفعّال في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع متطلبات الجودة والمعايير الفنية المعتمدة.

القطاع الصحي الصناعات المصرية الدورات التدريبية التأمين المؤسسات الصحية

بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء

حيل فعّالة لخسارة الوزن في الشتاء بدون حرمان
بتكلفة17مليون جنيه..محافظ الشرقية يتابع تنفيذ إنشاء مجمع مواقف منيا القمح

استخراج بطارية ابتلعها طفل 5 سنوات بمستشفى أبوكبير بالشرقية

لتقوية الذاكرة وزيادة الذكاء.. أبرز الأطعمة التي تدعم الدماغ

