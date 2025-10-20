بعد تتويج منتخب المغرب للشباب.. فتحي سند: كشف الواقع المؤلم

علق الناقد الرياضي فتحي سند ، بعد تتويج منتخب المغرب للشباب، لكرة القدم ببطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في تشيلي.

وكتب فتحي سند عبر فيسبوك :نبارك لمنتخب شباب المغرب ..ونشكره لانه كشف الواقع المؤلم ورسم خريطة طريق لكل من يطمح فى إنجاز عالمى.



وسجل منتخب المغرب للشباب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح أول منتخب عربي ينجح في التتويج بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا، وجاء هذا الإنجاز بعد أداء استثنائي طوال البطولة تُوِّج بفوز ثمين في المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني.

فوز مستحق على الأرجنتين في النهائي



أقيمت المواجهة الختامية على أرضية ملعب “تشيلي الوطني”، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية وتمكن أشبال الأطلس من حسم اللقاء بنتيجة 2-0، ليؤكدوا تفوقهم الفني والذهني على واحد من أقوى المنتخبات في فئة الشباب.