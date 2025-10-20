حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي

تغزل الناقد الرياضي حسن المستكاوي في أداء منتخب المغرب للشباب بعد تتويجه بلقب كأس العالم، مشيدًا بالمستوى التاريخي الذي قدمه اللاعبون خلال البطولة المقامة في تشيلي.



وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»:«المغرب.. أسود الأطلس تزأر في تشيلي وتتوج بلقب كأس العالم للشباب بعد الانتصار على الأرجنتين، المنتخب الفائز بالكأس 6 مرات. بطولة تاريخية للمغرب صنع بها تاريخًا بحق، فهذا هو التاريخ بدون مبالغة أو مجاملة».



وأضاف المستكاوي:«ألف مبروك لشباب المغرب، وللاتحاد المغربي لكرة القدم، وللمدرب محمد وهبي الذي كان مدرسًا ولم يمارس كرة القدم من قبل، لكنه أبدع وتألق في كل مباراة قاد فيها المنتخب خلال البطولة. حاجة تفرح.. ودرس بليغ قدمه الأسود في غابة كرة القدم».



وختم المستكاوي حديثه مؤكدًا أن ما حققه المنتخب المغربي للشباب يُعد «إنجازًا حقيقيًا يعكس تطور الكرة المغربية على جميع المستويات».