ميسي يدعم شباب الأرجنتين بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام المغرب

وجه ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي وقائد المنتخب الأرجنتيني الأول، رسالة دعم وتشجيع لمنتخب بلاده للشباب، بعد خسارته في نهائي كأس العالم تحت 20 عامًا أمام المنتخب المغربي.

وتمكن منتخب المغرب من تحقيق إنجاز تاريخي، بعد فوزه على الأرجنتين بهدفين دون رد، حملا توقيع اللاعب ياسر الزابيري، ليحصد أول لقب عالمي في تاريخه، ويصبح أول منتخب عربي يتوج بالبطولة، وثاني منتخب إفريقي بعد غانا التي فازت باللقب في نسخة 2009.

ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" رسالة مؤثرة قال فيها:"ارفعوا رؤوسكم يا شباب، لقد قدمتم بطولة رائعة، كنا نأمل أن نراكم ترفعون الكأس، لكننا فخورون بما قدمتموه وكيف دافعتم عن ألوان الأرجنتين بكل شجاعة."

وتفاعل الآلاف مع رسالة ميسي، التي عكست دعمه الدائم للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية، رغم خيبة الأمل في المباراة النهائية.

ويعد تتويج المغرب بلقب كأس العالم للشباب إنجازًا تاريخيًا للكرة العربية والإفريقية، حيث كسر سيطرة منتخبات أمريكا الجنوبية وأوروبا على اللقب.