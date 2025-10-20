حاجة تشرف.. تامر حسني يهنئ منتخب المغرب على تتويجه بكأس العالم للشباب

هنأ الفنان تامر حسني، منتخب المغرب للشباب، لكرة القدم بعد التتويج ببطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في تشيلي.

وكتب تامر حسني عبر ستوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام: “المغرب ينتصر بجد حاجة تشرف فوق الوصف حقيقي شرف كبير وانجاز تاريخي أول من نوعه مليار مبروك لمنتخب شباب المغرب العظيم”.

وسجل منتخب المغرب للشباب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح أول منتخب عربي ينجح في التتويج بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا، وجاء هذا الإنجاز بعد أداء استثنائي طوال البطولة تُوِّج بفوز ثمين في المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني.

فوز مستحق على الأرجنتين في النهائي

أقيمت المواجهة الختامية على أرضية ملعب “تشيلي الوطني”، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية وتمكن أشبال الأطلس من حسم اللقاء بنتيجة 2-0، ليؤكدوا تفوقهم الفني والذهني على واحد من أقوى المنتخبات في فئة الشباب.