بفستان لافت .. جميلة عوض تخطف الأنظار من مهرجان الجونة

شاركت الفنانة جميلة عوض، جمهورها صورا جديدة في أحدث ظهور من مهرجان الجونة السينمائي .

وخطفت جميلة عوض الأنظار إذ ارتدت فستان مجسم، مفتوح من منطقة الصدر،باللون الأسود، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.



من جانب آخر، أعلن صناع فيلم "ريد فلاج" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وشريف منير، عن انطلاق التصوير الذى بدأ بالمشاهد الداخلية للعمل، على أن ينتقل صناعه إلى ديكورات أخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة، والفيلم فكرة كيرو أمين، وتأليف أحمد محى، وإخراج محمود كريم، حيث من المقرر أن ينتهى التصوير خلال شهر أغسطس على أقصى تقدير، ويعرض في الموسم الصيفى في السينمات.

أبطال فيلم ريد فلاج



فيلم ريد فلاج بطولة أحمد حاتم - جميلة عوض - شريف منير - نسرين أمين - انتصار - سيف زهران، فكرة كيرو أيمن ، وعدد كبير من ضيوف الشرف والفنانين الشباب، وهو من إنتاج محمود عبدالله، أحمد الجنايني، محمد رشيدي، وامباير موفيز، ومن تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.