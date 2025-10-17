قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
القائمة الكاملة لأسماء المترشحين لمجلس النواب على النظام الفردي بالمحافظات
تحريك أسعار الوقود.. محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الرقابة لمنع استغلال المواطنين
الصحة العالمية تحذر :الأوبئة في قطاع غزة خرجت عن السيطرة والوضع جدا خطير
براتب 35 ألف جنية.. وظائف خالية بدولة الامارات قدم الآن
بمشاركة 15 دار نشر و30 لوحة فنية.. كواليس افتتاح المعرض الرابع للكتاب في الأقصر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. مفاجأة بالفعاليات والعالم يحتفل في نفس التوقيت..تفاصيل
تشديد الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف بالإسماعيلية بعد تحريك أسعار البنزين
نقل الخبرة الفرنسية في التعليم الفندقي والسياحي إلى الجامعات المصرية.. تفاصيل
مقتـ.ل أسرى إسرائيليين في غارات الاحتلال على غزة
زيادة 13%.. تعرف على أسعار التعريفة الجديدة لركوب السيارات في الجيزة
الحكومة ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية.. وتثبيت الأسعار لمدة عام
فن وثقافة

جميلة عوض تخطف الأنظار من مهرجان الجونة برفقة زوجها

جميلة عوض
جميلة عوض
سارة عبد الله

تألقت الفنانة جميلة عوض، في أحدث ظهور من مهرجان الجونة السينمائي رفقة زوجها.

وخطفت جميلة عوض الأنظار بفستان أنيق، مفتوح الصدر، واعتمدت على لوك ميك اب بسيط يبرز جمالها.

من جانب آخر، أعلن صناع فيلم "ريد فلاج" بطولة  أحمد حاتم وجميلة عوض وشريف منير، عن انطلاق التصوير الذى بدأ بالمشاهد الداخلية للعمل، على أن ينتقل صناعه إلى ديكورات أخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة، والفيلم فكرة كيرو أمين، وتأليف أحمد محى، وإخراج محمود كريم، حيث من المقرر أن ينتهى التصوير خلال شهر أغسطس على أقصى تقدير، ويعرض في الموسم الصيفى في السينمات.

أبطال فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج بطولة أحمد حاتم - جميلة عوض - شريف منير - نسرين أمين - انتصار - سيف زهران، فكرة كيرو أيمن ، وعدد كبير من ضيوف الشرف والفنانين الشباب، وهو من إنتاج محمود عبدالله، أحمد الجنايني، محمد رشيدي، وامباير موفيز، ومن تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

