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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق تصوير فيلم "ريد فلاج".. تعرف على أبطاله

ريد فلاج
ريد فلاج
نجلاء سليمان

أعلن صناع فيلم "ريد فلاج" بطولة  أحمد حاتم وجميلة عوض وشريف منير، عن انطلاق التصوير الذى بدأ بالمشاهد الداخلية للعمل، على أن ينتقل صناعه إلى ديكورات أخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة، والفيلم فكرة كيرو أمين، وتأليف أحمد محى، وإخراج محمود كريم، حيث من المقرر أن ينتهى التصوير خلال شهر أغسطس على أقصى تقدير، ويعرض في الموسم الصيفى في السينمات.

أبطال فيلم ريد فلاج
فيلم ريد فلاج بطولة أحمد حاتم - جميلة عوض - شريف منير - نسرين أمين - انتصار - سيف زهران، فكرة كيرو أيمن ، وعدد كبير من ضيوف الشرف والفنانين الشباب، وهو من إنتاج محمود عبدالله، أحمد الجنايني، محمد رشيدي، وامباير موفيز، ومن تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.

ويستعد أحمد حاتم لتحضيرات مسلسله الجديد العند، المقرر البدء في تصويره منتصف شهر أغسطس المقبل، من تأليف احمد عادل، وإخراج احمد عادل سلامة، ومكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة .

كما ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم قصر الباشا الذى يشارك فى بطولته معه عدد من الفنانين منهم حسين فهمى وأحمد فهيم ومايان السيد وعدد كبير، من إخراج محمد بكير وينتظر عرض فيلم المنبر، ويشارك في بطولته كل من "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، وآيتن عامر، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

ريد فلاج أحمد حاتم جميلة عوض

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