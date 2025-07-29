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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعد الصغير وطارق عبدالحليم يدليان بأصواتهما في انتخابات نقابة الموسيقيين

انتخابات التجديد النصفى لعضوية نقابة الموسيقيين
انتخابات التجديد النصفى لعضوية نقابة الموسيقيين
أحمد البهى

 حرص كل من النجم سعد الصغير وطارق عبد الحليم على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس نقابة الموسيقيين المقامة داخل نادى جامعة القاهرة بشارع البحر الاعظم.

 كما حرص على الحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة منهم الدكتور محمد عبدالله والدكتور عاطف امام.

 وحرص عدد من الأعضاء المنتخبين على عضوية مجلس إدارة نقابة الموسيقيين على حضور انتخابات التجديد النصفى ومنهم الفنانة نادية مصطفى وحلمي عبد الباقي وأحمد العيسوي ومنصور هندى والدكتور علاء سلامة وعادل مصطفى ومحمد صبحي وداوود محمد سمير. 

ويتنافس على انتخابات التجديد النصفى كل من 6 أعضاء من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين الحالي وهم الفنان حلمي عبد الباقي ومنصور هندى ونادية مصطفى ومحمد صبحي وعلاء سلامة وأحمد العيسوي، بالإضافة إلى كل من أحمد محمد عرفات وداوود محمد سمير عبد المحسن وعادل محمد مصطفى نعيم . 

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المنظمة لعمل النقابات المهنية في مصر، حيث يُجرى التجديد النصفي لأعضاء المجلس لضخ دماء جديدة ومنح الفرصة للراغبين في خدمة المهنة وأعضائها.

 وأكد مؤخرا النقيب مصطفى كامل على التزامه بالعهد والقانون : سأظل محافظاً على العهد والوعد حتى نهاية فترة ولايتي بإذن الله، ولن أخالف القانون، فالعدل أساس المُلك".

قرعة التجديد النصفي تُعد استحقاقًا قانونيًا إلتزم به النقيب العام الفنان مصطفى كامل، إيمانًا منه بأهمية ترسيخ مبدأ العدالة، واحترامًا للقواعد المنظمة للعمل النقابي، وحرصًا على أن تسير النقابة في مسارها الصحيح، الذي يصون حقوق الأعضاء ويحفظ هيبتها.

النجم سعد الصغير طارق عبد الحليم نقابة الموسيقيين عاطف امام سعد الصغير

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