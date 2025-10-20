أول تعليق من كريم مغاوري بعد تعرضه لوعكة صحية مجدداً.. خاص

كشف الفنان كريم مغاوري في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية جديدة خلال الأيام الماضية.

وقال كريم مغاوري في أول تعليق له : "أنا حاليًا في العناية المركزة، وتعبان جدًا... دعواتكم لسه مش عارف هخرج أمتي من المستشفى

وتُعد هذه الوعكة هي الثانية التي يتعرض لها الفنان في الفترة الأخيرة، حيث سبق أن عانى من مشكلات صحية تطلبت رعاية طبية، إلا أن حالته تدهورت مجددًا ما استدعى نقله إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته عن قرب.

وطالب مغاوري جمهوره بالدعاء له في هذه الفترة الحرجة، مؤكدًا ثقته في رحمة الله ووقوف محبيه إلى جانبه.

يُذكر أن كريم مغاوري قد شارك في عدد من الأعمال الفنية التي لاقت استحسان الجمهور، ويُعد من الوجوه المعروفة على الساحة الفنية المصرية في السنوات الأخيرة.

كان الفنان كريم مغاوري، أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، دخوله العناية المركزة للمرة الثانية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، مطمئنًا جمهوره على حالته الصحية الحالية.

وكتب مغاوري في منشوره:

"الحمد لله والشكر لله، دخلت العناية المركزة للمرة التانية.. أحب أطمنكم عدّينا امبارح المرحلة الحرجة، وجاري المتابعة مع جميع الدكاترة، والله الشافي المعافي.

كل الحبايب اللي هيتصلوا بيا تليفونيًا، أنا مش بقدر أرد على التليفون.. واتساب برد عليه على طول.. جزاكم الله خيرًا."

وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين حرصوا على دعمه معنويًا من خلال التعليقات والدعوات له بالشفاء العاجل.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يدخل فيها مغاوري العناية المركزة خلال فترة قصيرة، بعد معاناته من أزمة صحية سابقة كان قد تجاوزها نسبيًا، قبل أن تعاوده الأعراض مؤخرًا بشكل مفاجئ.