بـ هاف ستومك.. شيري عادل تخطف الأنظار عبر إنستجرام

حرصت الفنانة شيري عادل، على مشاركة متابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

وخطفت شيري عادل أنظار جمهورها بإطلالة جذابة لافتة، حيث ارتدت هاف ستومك وجيبة طويلة باللون الازرق المشجر ، وقد حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

ولم تبالغ شيري عادل في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت شيري عادل بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.