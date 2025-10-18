قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
هجوم بالسهام والعبوات الحارقة ضد السفارة الأمريكية في كولومبيا
ترامب: الرسوم الأميركية المرتفعة على الصين لن تستمر
كان بيصطاد حمام .. مصرع طفل سقط من الدور الـ 12 بمدينة أسيوط
الأمم المتحدة: مخاطر الذخائر غير المنفجرة بغزة تزداد وإزالتها تحتاج وقتا طويلا
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شيري عادل تستعرض جمالها في مهرجان الجونة السينمائي

شيري عادل
شيري عادل
ميرنا محمود

شاركت الفنانة شيري عادل، جمهووها صورة جديدة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

وتألقت شيري عادل بإطلالة جذابة لافته إذا ارتدت فستان مجسم باللون الأسود، ليكشف عن جمالها و أناقتها 


واقيم  أول أمس  الخميس 16 اكتوبر، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وحضر الحفل العديد من الفنانين بينهم محمود حميدة، طه الدسوقي، درة، أروى جودة وزوجها، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي وزوجها، خالد سليم وزوجته، هاني رمزي وزوجته وغيرهم من الفنانين.

وارتدت العديد من النجمات فساتين مختلفة ومناسبة لهم، مثل يسرا التي اعتمدت اللون الأرجواني الفاتح، ومنة شلبي التي ارتدت «أوف وايت»، وخرجت نيللي كريم عن المألوف بارتدائها اللون الفسدقي، وتألقت الفنانة ميس حمدان بقصة شعر مختلفة، وخلال الحفل تعرضت منة شلبي لموقف محرج اثناء استلام الجائزة.

شيري عادل صور شيري عادل اطلالات النحوم

