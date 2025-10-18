شيري عادل تستعرض جمالها في مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة شيري عادل، جمهووها صورة جديدة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

وتألقت شيري عادل بإطلالة جذابة لافته إذا ارتدت فستان مجسم باللون الأسود، ليكشف عن جمالها و أناقتها



واقيم أول أمس الخميس 16 اكتوبر، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وحضر الحفل العديد من الفنانين بينهم محمود حميدة، طه الدسوقي، درة، أروى جودة وزوجها، بوسي شلبي، إيناس الدغيدي وزوجها، خالد سليم وزوجته، هاني رمزي وزوجته وغيرهم من الفنانين.

وارتدت العديد من النجمات فساتين مختلفة ومناسبة لهم، مثل يسرا التي اعتمدت اللون الأرجواني الفاتح، ومنة شلبي التي ارتدت «أوف وايت»، وخرجت نيللي كريم عن المألوف بارتدائها اللون الفسدقي، وتألقت الفنانة ميس حمدان بقصة شعر مختلفة، وخلال الحفل تعرضت منة شلبي لموقف محرج اثناء استلام الجائزة.