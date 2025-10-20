بعد عملية بالمعدة.. تطور مثير في حالة كريم مغاوري الصحية

أعلن الفنان كريم مغاوري، نجل الفنان القدير سامي مغاوري، عن تعرضه لوعكة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة للمرة الثانية، وذلك بعد فترة قصيرة من خضوعه لعملية جراحية دقيقة في المعدة.

ونشر كريم عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" رسالة طمأن بها جمهوره وأصدقاءه قائلاً:

> "الحمد لله والشكر لله دخلت العناية المركزة للمرة التانية.. أحب أطمنكم عدينا امبارح المرحلة الحرجة وجارٍ المتابعة مع جميع الدكاترة، والله الشافي المعافي… كل الحبايب اللي هيتصلوا بيات تليفونيًا أنا مش بقدر أرد على التليفون… واتساب برد عليه على طول… جزاكم الله خيرًا".

وكان الفنان الشاب قد خضع في وقت سابق لعملية جراحية معقدة شملت "إصلاح فتق في الحجاب الحاجز"، و"تسليك المعدة"، بالإضافة إلى "قص جزء منها" و"تحويل مسار"، ما استدعى دخوله العناية المركزة في المرة الأولى بعد مضاعفات تمثلت في هبوط حاد في نسبة الصوديوم والماغنيسيوم.

وقد تلقى كريم مغاوري رسائل دعم واسعة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، متمنين له الشفاء العاجل ودوام الصحة.