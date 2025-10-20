قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
رياضة

المباراة اتلغت.. تفاصيل خناقة في لقاء الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

حسن العمدة

كشف إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز تفاصيل ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز بدوري الجمهورية لمواليد 2007 بعد قرار إلغاء اللقاء بعد دقائق من بدايته.

وقال إسلام شكري للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، إنه من المعروف أن تتواجد إدارات قطاعات الناشئين سواء رئيس القطاع وكذلك المساعدين سواء لنادي بيراميدز أو الأهلي صاحب الأرض في الجهة المقابلة من مكان وجود الأجهزة الفنية للفريقين، وهو مكان متعارف عليه والأمر ليس بجديد.

أضاف قائلا:" في الدقيقة الثانية من بداية المباراة وفي هجمة مرتدة سريعة تصدى لها حارس مرمى بيراميدز، وخرجت إلى ركنية، وتوجه ليلعبها لاعب الأهلي، فوجئنا بأن الحكم احتسب ركلة جزاء رغم أنه كان بعيدا للغاية عن اللعبة وحتى أن حامل الراية لم يرفع رايته ويحتسبها ركلة جزاء.

أشار إلى أن الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٧ بنادي بيراميدز توجه للحكم في الملعب لأن اللعبة واضحة ولا تستحق ركلة جزاء، قبل أن يتدخل هو بصفته رئيسا لقطاع الناشئين بالنادي لتهدئة الأمور والموقف، وتحدث مع الحكم بأن الكرة ليست ركلة جزاء ولا شك في ذلك، ليفاجأ بأن الحكم يطرده ويطلب منه مغادرة الملعب، رغم أنه ليست من سلطة الحكم إلا معاقبة الأجهزة الفنية واللاعبين المذكورين في قائمة المباراة وليس المطالبة بطرد رئيس القطاع من الملعب.

أشار إلى أن الحكم أصر على خروجه من الملعب وكذلك قطاع الناشئين بالأهلي في وجود وليد سليمان رئيس القطاع وهنا رفض الأهلي طلبه لأنه ليس من سلطته إخراج إدارات القطاع من الملعب وبناء عليه ما يتم تطبيقه على بيراميدز يكون على الأهلي و إذا أراد ذلك فعلى الجميع الخروج لينصاعوا لتعليماته .

شدد على أن الحكم رفض استكمال المباراة بعد رفض إدارات قطاعي الأهلي وبيراميدز مغادرة الملعب، وقرر إيقاف اللعب وتوجه لغرفة الملابس قبل أن يقرر بعد نصف ساعة إبلاغ إداريي الفريقين بإلغاء اللقاء تماما في واقعة غريبة للغاية من جانب طاقم التحكيم.

الأهلي وبيراميدز مباراة الأهلي وبيراميدز مباراة الأهلي وبيراميدز بدوري الجمهورية الأهلي بيراميدز

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الإمام أبو حنيفة منهجه قائم على التخفيف وإعمال العقل

ما هو عقد الزواج الشرعي

ما هو عقد الزواج الشرعي؟.. الإفتاء: تتآلف قلوب الأزواج بـ3 أمور

الأوقاف تعلن موعد الاختبارات الشفوية للمسابقة القرآنية والابتهالية

الأوقاف تعلن موعد الاختبارات الشفوية للمسابقة القرآنية والابتهالية بالقاهرة

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

أقل من 200 ألف جنيه.. سعر تويوتا كورولا مستعملة في ‏مصر

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

