الأنبا بشارة يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة مار بولس ومار جرجس بمنهري

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة مار بولس ومار جرجس، بمنهري.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة القمص متى راجي، والأب مينا القمص متى، راعيا الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل السلام في العالم، و المحتفى بهم.

وفي كلمة العظة، تحدث الأب المطران عن الشباك الفارغة، وأهمية الإبحار إلى العمق نحو أنهار جديدة، وأعماق روحية جديدة، وأن الطاعة لكلمة الله هي أساس الكرازة، والتلمذة، والرسالة.

كذلك، أجرى راعي الإيبارشيّة حوارًا أبويًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، مؤكدًا لهم أهمية ممارسة الأسرار الكنسية، والتأمل في الكتاب المقدس، والمواظبة على حضور القداس الإلهي، ومعايشة أفعال المحبة، والرحمة، حتى يكونوا أبناءً حقيقيين للرب.

تضمن الاحتفال أيضًا منح نيافة الأنبا بشارة أسرار التنشئة لأحد أبناء الكنيسة.