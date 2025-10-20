الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية، ومنح الدرجة الرسائلية للشماس ماركو مجدي، وذلك بكنيسة القديسة تريزا، بالحواصلية.

شارك في الصلاة الأب أنجليوس منير، راعي الكنيسة، وبعض الآباء الكهنة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "تعبنا الليل كله".

قداس المناولة الاحتفالية

وعقب القداس الإلهي، التقى الأب المطران أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، موصيًا إياهم بضرورة معايشة جميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة.

وأكد راعي الإيبارشيّة للمحتفى بهم أهمية المواظبة على حضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية.