حفل تخرج دفعة إعداد خدام جديدة بكنيسة "العذراء" بالعباسية الشرقية

شارك نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر، في حفل تخرج دفعة جديدة من إعداد الخدام بكنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية، بحضور الآباء كهنتها.

صفات الخادم

ألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "صفات الخادم"، كما وزع شهادات التخرج للخريجين.

وفي سياق آخر ، زار نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا بأمريكا الجنوبية والمشرف على كنائسنا في أسبانيا وبرفقته وفد من كهنة الإيبارشية، مبنى قنصلية أسبانيا بمدينة سانتا كروز في بوليڤيا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي لأسبانيا.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق السيد فرناندو سفير أسبانيا والسيد مانويل القنصل لأسبانيا.