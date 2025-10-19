الأنبا باسيليوس يلتقي كهنة ومسؤولي المجالس الرعوية والخدمات بكنائس الإيبارشية

التقى، مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، كهنة، ومسؤولي المجالس الرعوية، والخدمات بكنائس الإيبارشية، وذلك بقاعة القديس بولس الرسول، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

توصيات رعوية

يأتي هذا اللقاء لمناقشة تنظيم بعض الخدمات الأساسية، داخل الإيبارشيّة، حيث أنه بصدد إصدار توجيه رعوي للمسيرة الإيبارشيّة، خلال الفترة القادمة.

كذلك، استمع الأب المطران إلى جميع الآراء، والمقترحات، والمعوقات من قِبل الحاضرين، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.