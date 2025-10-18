رئيس الأساقفة يشارك في احتفال المئوية لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون|صور

شارك اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والقس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، في احتفالية العيد المئوي لتدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون "كنيسة الظهور"، الذي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

أعرب رئيس الأساقفة عن امتنانه لقداسة البابا تواضروس الثاني ولجميع خدام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على هذه الدعوة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن هذا الاحتفال لا يُعد مجرد ذكرى تاريخية، بل شهادة حيّة لعمل الله في كنيسته على مدار قرن من الزمان، ودعوة لمواصلة الرسالة الروحية والإنسانية التي تخدم الوطن وتُعلن محبة المسيح للجميع.