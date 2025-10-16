مطران الكنيسة اللاتينية يستقبل جماعة "طريق جديد" ويشيد بروح الوحدة

استقبل المطران كلاوديو لورات، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وفدًا من جماعة "طريق جديد"، برفقة الأب إيتيان، المسؤول الإقليمي الجديد للجماعة.

عيش روح الإنجيل

شهد اللقاء تبادلًا للأحاديث الروحية، ومشاركة حول أنشطة الجماعة، وخبراتها خلال العام الماضي، التي تميزت بعمقها الإيماني، ورسالتها في عيش روح الإنجيل وسط العالم.

وقدم الوفد للمطران العدد الجديد من مجلة الجماعة، التي تعد أداة للتكوين، والتنشئة الروحية لأعضاء "طريق جديد" في مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، عبر الأب المطران عن سعادته باللقاء، مثمنًا ما تقوم به الجماعة من خدمة روحية، وشهادة حيّة للمسيح، داعيًا أعضاءها إلى الاستمرار في السير بروح الوحدة والمحبة، من أجل بناء الكنيسة، وخدمة المجتمع.