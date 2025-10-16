قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
9 ديسمبر.. محاكمة علي غزال في واقعة نصب بالقاهرة الجديدة
عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب
بعد مقتل الغماري.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة الحوثيين مجددا
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مطران الكنيسة اللاتينية يستقبل جماعة "طريق جديد" ويشيد بروح الوحدة

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر
مطران الكنيسة اللاتينية بمصر
ميرنا رزق

استقبل المطران كلاوديو لورات، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وفدًا من جماعة "طريق جديد"، برفقة الأب إيتيان، المسؤول الإقليمي الجديد للجماعة.

عيش روح الإنجيل

شهد اللقاء تبادلًا للأحاديث الروحية، ومشاركة حول أنشطة الجماعة، وخبراتها خلال العام الماضي، التي تميزت بعمقها الإيماني، ورسالتها في عيش روح الإنجيل وسط العالم.

وقدم الوفد للمطران العدد الجديد من مجلة الجماعة، التي تعد أداة للتكوين، والتنشئة الروحية لأعضاء "طريق جديد" في مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه، عبر الأب المطران عن سعادته باللقاء، مثمنًا ما تقوم به الجماعة من خدمة روحية، وشهادة حيّة للمسيح، داعيًا أعضاءها إلى الاستمرار في السير بروح الوحدة والمحبة، من أجل بناء الكنيسة، وخدمة المجتمع.

المطران كلاوديو لورات الكنيسة الكنيسة اللاتينية الكنيسة اللاتينية بمصر

