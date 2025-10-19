قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تدشين أواني المذبح ورسامة شمامسة جدد في عيد "الأنبا بولا الطموهي" بكنيسته بكفر داود

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة والمشرف على كنائس مدينة السادات، أمس، القداس الإلهي بمناسبة عيد نياحة القديس الأنبا بولا الطموهي، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يوم ٧ بابة من كل عام، وذلك بكنيسته بكفر داود التابع لمدينة السادات.

رسامة شمامسة جدد 

وخلال القداس دشن نيافته عددًا من الأوانى لخدمة المذبح بذات الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٠ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و١٢ آخرين شمامسة فى رتبة أغنسطس(قارئ)، وذلك للخدمة 
بذات الكنيسة.

وشارك في الصلوات الأب كاهن الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعب الكنيسة.

الأنبا إيلاريون الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة القداس الإلهي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

