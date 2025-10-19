رسامة خريجي مدرسة الشهيد استفانوس للشمامسة بكنيسة القديسة العذراء مريم بأرض الجولف

صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة القديسة العذراء مريم بأرض الجولف، وخلاله رسم نيافته خريجي مدرسة الشهيد استفانوس للشمامسة برتبة إبصالتس (مرتل)، بعد إتمامهم فترة الدراسة المقررة بالمدرسة.

كما دشن نيافته بعض أواني الخدمة بالكنيسة، وأيقونات لعدد من الأعياد والقديسين، من بينها أيقونة القديس أثناسيوس الرسولي التي وُضعت بجوار أيقونة العذراء شفيعة الكنيسة حتى نهاية العام الميلادي ٢٠٢٥م، وفقًا لتوصية لجنة الطقوس بالمجمع المقدس.

وفي سياق آخر ، شارك نيافة الأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر في حفل تخرج دفعة جديدة من إعداد الخدام بكنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية، بحضور الآباء كهنتها.

ألقى نيافته كلمة روحية بعنوان "صفات الخادم"، كما وزع شهادات التخرج للخريجين.