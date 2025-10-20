قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
محافظات

نائب محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى ومشكلات المواطنين.. صور

نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، لقاءً مع عدد من الأهالي للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على وضع حلول عاجلة لها.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين.

جاء ذلك بحضور الأجهزة والجهات المعنية، وعماد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين والمشرف العام على المراكز التكنولوجية.

وخلال اللقاء، عرض المواطنون عدة مشكلات تتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والري الزراعي في بعض القرى، حيث تمت مخاطبة الجهات التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتحديد موقف هذه المشروعات.

كما تم بحث عدد من طلبات وشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وإيجاد حلول عاجلة لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والتعامل الميداني مع المشكلات بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن تحسين الخدمات والمرافق أولوية قصوى، مؤكدًا تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ (114) بجانب الرقم (0473220792) لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

