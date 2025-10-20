نائب محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى ومشكلات المواطنين.. صور

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، لقاءً مع عدد من الأهالي للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على وضع حلول عاجلة لها.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين.

جاء ذلك بحضور الأجهزة والجهات المعنية، وعماد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين والمشرف العام على المراكز التكنولوجية.

وخلال اللقاء، عرض المواطنون عدة مشكلات تتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والري الزراعي في بعض القرى، حيث تمت مخاطبة الجهات التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتحديد موقف هذه المشروعات.

كما تم بحث عدد من طلبات وشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وإيجاد حلول عاجلة لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والتعامل الميداني مع المشكلات بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن تحسين الخدمات والمرافق أولوية قصوى، مؤكدًا تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ (114) بجانب الرقم (0473220792) لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.