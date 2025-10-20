الأنبا بشارة يلتقي الأخوات الراهبات بالإيبارشية ويوضح أهمية دورهم في الكنيسة

التقى نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، من أجل خدمة الأخوات الراهبات، حتى يكن نورًا للكنيسة.

أهمية دور الراهبات

وفي كلمة العظة، أشار راعي الإيبارشيّة إلى أهمية دور الراهبات في خدمة الكنيسة فهن مِثل الشبكة التي تجذب النفوس للمسيح، كما أوصى نيافته الراهبات بأن يكن صيادات ماهرات لربح النفوس، وإيقاظ العالم.

وعقب القداس الإلهي، نظم الأخوات الراهبات تأملًا روحيًا حول نَص "إيليا وأرملة صرفة"، وكيف دبر الرب الأمر بالإمكانيات البسيطة.