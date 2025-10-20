اتحاد الكرة يكشف حقيقة مكافآت الفراعنة الكبار وتعيينات المنتخبات الوطنية

أصدر اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بيانا حول مكافآت منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن وإجراء تعيينات في المنتخبات الوطنية.

وجاء بيان اتحاد الكرة علي النحو التالي:

بيان رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا صحة لكل ما يتردد حول اجراء تعيينات جديدة في المنتخبات الوطنية ، أو ما يتعلق بالمكافآت المالية للمنتخب الوطني بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم، علماً بأن تنسيقاً كاملاً يتم مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

ويهيب الاتحاد المصري بوسائل الإعلام التدقيق فيما يرد إليها من معلومات وعدم الانسياق وراء أخبار لا تصدر عن الاتحاد بصورة رسمية

اجتماع بين وزير الرياضة واتحاد الكرة

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فور عودته من زيارته الرسمية إلى فرنسا، اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، والشركة المتحدة للرياضة، لمناقشة خطط تطوير المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدائمة من وزير الشباب والرياضة لمنظومة كرة القدم المصرية وحرص الوزارة على دعم المنتخبات الوطنية فنياً وإدارياً، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة.

أضاف: وذلك من أجل الارتقاء بالمستوى الفني والإداري وتحقيق إنجازات تليق بسمعة الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية.