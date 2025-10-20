أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح .. ويطالب بقرار قاسٍ ضده

انتقد جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول، مستوى النجم المصري محمد صلاح مع الريدز في المباريات الأخيرة.

وشارك صلاح في هزيمة ليفربول أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وقال كاراجر في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: "ليفربول لديه مباراتان خارج أرضه، حيث سيلعب في دوري أبطال أوروبا ضد فرانكفورت، ثم سيذهب إلى برينتفورد، لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ هاتين المباراتين".

وأضاف: “يجب أن يبدأ صلاح أساسيًا دائمًا في أنفيلد، لأن ليفربول سيكون مسيطرًا على مجريات اللعب، على حدود منطقة الجزاء، وغالبًا ما يسجل في مثل هذه المواقف اليوم. لكنني أعتقد أنه في المباريات خارج أرضنا لا ينبغي أن يبدأ في هذا المستوى الذي يقدمه”.

هل يقبل صلاح بالجلوس على مقاعد البدلاء؟

وواصل: "هل سيرضى صلاج بذلك؟ على الأرجح لا، لكن عندما تصل إلى سن معينة، عليك أن تفهم ذلك، خاصةً عندما لا تلعب جيدًا، أين حجتك؟ الأمر يختلف عندما تُسجل أهدافًا كثيرة، ثم يتخذ مدربك قرارًا تكتيكيًا وتشعر بالإحباط،

وختم: “لا أعتقد أن محمد صلاح في وضع يسمح له بالشكوى إذا استُبعد عن إحدى المباراتين التاليتين خارج أرضه”.