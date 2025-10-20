المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم

أفاد المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى، أن معظم أسرى قطاع غزة منعوا على مدار عامين من كافة أشكال التواصل القانوني مع محاميهم والاجتماعي مع أسرهم وعوائلهم.

وذكر المركز ، أنه كذلك تمت مصادرة كافة حقوقهم كمعتقلين وأسرى، وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الطبية والمعيشية.

أردف المركز : "نشدد على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية بدور وازن وحقيقي لكشف وبيان ما يمارس بحق هؤلاء الأسرى".

وأضاف: " الضغط على الاحتلال باتجاه تخفيف حدة الممارسات التنكيلية التي أصبحت جزءا من برنامج عمل قوات السجون الإسرائيلية".

وذكر : "كل تباطؤ وتقاعس من قبل المؤسسات الدولية يشجع دولة الاحتلال على مزيد من التغول بحق الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية التي بات يضرب بها المثل في الإجرام والسادية".