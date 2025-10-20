روسيا تعلن القضاء على 650 جنديا أوكرانيا وإسقاط 129 طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على 650 جنديا أوكرانيا وإسقاط 129 طائرة مسيرة.



وقالت الوزارة في بيان، إن قواتها سيطرت على بلدة لينينو في مقاطعة دونيتسك شمال شرقي أوكرانيا، وإن وحداتها استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة على خطوط القتال وقضت على 650 جنديا، بالإضافة إلى تدمير عشرات المركبات القتالية والسيارات والمدافع ومستودعات الذخيرة ومحطات حرب إلكترونية.



كما أشار البيان إلى استهداف مراكز ومنشآت البنية التحتية للطاقة التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت النقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين و إطلاق الطائرات دون طيار البعيدة المدى.



وافقت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورج اليوم الاثنين على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية العام 2027.

وقد عارضت سلوفاكيا والمجر، وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية، بشدة هذا الحظر لكنهما لم ينجحا في توفير الغالبية اللازمة لتعطيله.

و يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا، من خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي.

وتأمل الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.

ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.

لكن الاتحاد الذي أوقف بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي. ووفّرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.